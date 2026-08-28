Медийные атаки на украинский бизнес: как работает схема и чем она опасна

Механика медийных атак и их угроза

Информационные атаки на бизнес обычно разворачиваются по схожему сценарию: сначала появляется негативная публикация на малоизвестном ресурсе или в Telegram-канале, после чего ее подхватывают десятки других площадок, а впоследствии отдельные формулировки начинают цитировать сайты и даже крупные СМИ.

Медиаэксперты отмечают, что синхронное появление одинаковых текстов сразу в сети Telegram-каналов является одним из самых четких маркеров координированной кампании. К тому же во время информационных атак бизнес или его владельца привязывают к темам, которые сейчас наиболее чувствительны для общества - чтобы максимально быстро разрушить репутацию.

Как отмечается в материале, такие кампании могут иметь последствия далеко за пределами репутации отдельного бизнеса. Ведь они подрывают доверие к украинским производителям, ослабляют инвестиционную привлекательность страны и создают дополнительные риски для экономики в условиях войны.

Ajax Systems под медийным ударом: как разворачивалась кампания

Информационные атаки ранее переживали Philip Morris Ukraine, Uklon, Meest China и другие бизнесы, работающие в Украине. А в течение двух последних месяцев с волной негативных публикаций в анонимных Telegram-каналах столкнулась компания Ajax Systems.

Первые сообщения массово появились в начале июня - одной из самых активных площадок стал канал, позиционирующий себя как "детективное бюро". За это время там вышло более двух десятков материалов о компании и ее основателе Александре Конотопском.

Параллельно схожие по содержанию тексты начали публиковать и другие, меньшие Telegram-каналы, а затем те же тезисы подхватили значительно большие по аудитории каналы-миллионники. Следующим этапом стало распространение материалов через ряд сомнительных сайтов - именно на них впоследствии начали ссылаться большие медиа, создавая эффект многочисленных независимых подтверждений.

Тематика обвинений с течением времени менялась. Сначала публикации касались госзакупок и оборонной сферы, затем акцент сместился на международную деятельность компании.

В середине июля, на пике протестов из-за кадровых изменений в правительстве, в каналах начали массово распространяться утверждения о якобы причастности Конотопского к финансированию протестов - без каких-либо подтверждений. Параллельно происходило погружение в частную жизнь основателя Ajax Systems - обсуждение его быта, семьи и покупок.

Кроме того, по информации РБК-Украина, сотрудники Ajax Systems получали предложения от "посредников" уладить ситуацию за финансовое вознаграждение.

В самой компании заявляют, что никогда не выполняли оборонные заказы и не получали средств от структур, фигурировавших в публикациях, - это подтверждают независимые аудиторские выводы от компании из "Большой четверки".

Отрицают в Ajax Systems и утверждения о политической составляющей деятельности компании или Александра Конотопского лично.