ua en ru
Пт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Медийные атаки на украинский бизнес: как работает схема и чем она опасна

15:40 28.08.2026 Пт
3 мин
К дискредитации бизнеса привлекают чувствительные для общества темы и личные истории
aimg Анна Березина
Медийные атаки на украинский бизнес: как работает схема и чем она опасна Для медийных атак используют Telegram-каналы (фото: GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинский бизнес все чаще становится мишенью скоординированных медийных атак. Волны отрицательных публикаций распространяются в Telegram-каналах и анонимных сайтах, а в отдельных случаях информационное давление переходит в шантаж.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бизнес как мишень: как медийные атаки бьют по экономической устойчивости Украины".

Механика медийных атак и их угроза

Информационные атаки на бизнес обычно разворачиваются по схожему сценарию: сначала появляется негативная публикация на малоизвестном ресурсе или в Telegram-канале, после чего ее подхватывают десятки других площадок, а впоследствии отдельные формулировки начинают цитировать сайты и даже крупные СМИ.

Медиаэксперты отмечают, что синхронное появление одинаковых текстов сразу в сети Telegram-каналов является одним из самых четких маркеров координированной кампании. К тому же во время информационных атак бизнес или его владельца привязывают к темам, которые сейчас наиболее чувствительны для общества - чтобы максимально быстро разрушить репутацию.

Как отмечается в материале, такие кампании могут иметь последствия далеко за пределами репутации отдельного бизнеса. Ведь они подрывают доверие к украинским производителям, ослабляют инвестиционную привлекательность страны и создают дополнительные риски для экономики в условиях войны.

Ajax Systems под медийным ударом: как разворачивалась кампания

Информационные атаки ранее переживали Philip Morris Ukraine, Uklon, Meest China и другие бизнесы, работающие в Украине. А в течение двух последних месяцев с волной негативных публикаций в анонимных Telegram-каналах столкнулась компания Ajax Systems.

Первые сообщения массово появились в начале июня - одной из самых активных площадок стал канал, позиционирующий себя как "детективное бюро". За это время там вышло более двух десятков материалов о компании и ее основателе Александре Конотопском.

Параллельно схожие по содержанию тексты начали публиковать и другие, меньшие Telegram-каналы, а затем те же тезисы подхватили значительно большие по аудитории каналы-миллионники. Следующим этапом стало распространение материалов через ряд сомнительных сайтов - именно на них впоследствии начали ссылаться большие медиа, создавая эффект многочисленных независимых подтверждений.

Читайте также: 60 украинских студентов поедут на CES 2027: Ajax Systems проводит конкурсный отбор

Тематика обвинений с течением времени менялась. Сначала публикации касались госзакупок и оборонной сферы, затем акцент сместился на международную деятельность компании.

В середине июля, на пике протестов из-за кадровых изменений в правительстве, в каналах начали массово распространяться утверждения о якобы причастности Конотопского к финансированию протестов - без каких-либо подтверждений. Параллельно происходило погружение в частную жизнь основателя Ajax Systems - обсуждение его быта, семьи и покупок.

Кроме того, по информации РБК-Украина, сотрудники Ajax Systems получали предложения от "посредников" уладить ситуацию за финансовое вознаграждение.

В самой компании заявляют, что никогда не выполняли оборонные заказы и не получали средств от структур, фигурировавших в публикациях, - это подтверждают независимые аудиторские выводы от компании из "Большой четверки".

Отрицают в Ajax Systems и утверждения о политической составляющей деятельности компании или Александра Конотопского лично.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии полиция разоблачила владельца анонимного сайта и Telegram-канала, который с 2018 года дискредитировал и шантажировал украинского бизнесмена. По данным следствия, фигурант требовал у потерпевшего 3,5 тысячи долларов в криптовалюте за удаление отрицательных материалов.

По данным источников издания УП, речь идет о главном редакторе сайта и Telegram-канале ОРД Станиславе Речинском, который в мае 2026 года требовал средства за удаление ложной информации о гендиректоре охранного холдинга SHERIFF. Правоохранители готовят документы для объявления подозреваемого в международный розыск и экстрадиции в Украину.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бизнес
Новости
Террор для бизнеса. Два дня подряд под ударом РФ "Эпицентр", "Новая почта", продукты и книги
Террор для бизнеса. Два дня подряд под ударом РФ "Эпицентр", "Новая почта", продукты и книги
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне