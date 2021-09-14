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У Бразилії розбився легкомоторний літак. Всі, хто знаходився на борту загинули

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Бразиліа, Вівторок 14 вересня 2021 18:07
У Бразилії розбився легкомоторний літак. Всі, хто знаходився на борту загинули Фото: у Бразилії розбився легкомоторний літак (twitter.com/AlbertoRavell)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Бразилії зазнав аварії легкомоторний літак. Загинули два пілоти і п'ять пасажирів - членів однієї сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бразильське видання La Patilla.

Літак прямував з аеропорту міста Пірасікаба і незабаром після зльоту впав у лісовому масиві. При ударі об землю повітряне судно вибухнуло і загорілося. На місці авіакатастрофи виникла пожежа.

За даними рятувальників, на борту літака перебували семеро людей: два пілоти і п'ять пасажирів - членів однієї сім'ї. Вони померли на місці. Через пожежу їх тіла обвуглені. Особи загиблих поки не вдалося встановити.

Поліція почала розслідування для з'ясування причин аварії.

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Бразилия Авиакатастрофа
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