У Бразилії розбився легкомоторний літак. Всі, хто знаходився на борту загинули

У Бразилії зазнав аварії легкомоторний літак. Загинули два пілоти і п'ять пасажирів - членів однієї сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бразильське видання La Patilla .

Літак прямував з аеропорту міста Пірасікаба і незабаром після зльоту впав у лісовому масиві. При ударі об землю повітряне судно вибухнуло і загорілося. На місці авіакатастрофи виникла пожежа.

За даними рятувальників, на борту літака перебували семеро людей: два пілоти і п'ять пасажирів - членів однієї сім'ї. Вони померли на місці. Через пожежу їх тіла обвуглені. Особи загиблих поки не вдалося встановити.

Поліція почала розслідування для з'ясування причин аварії.