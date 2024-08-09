В Бразилии разбился самолет, на борту которого находилось 62 человека

В Бразилии на окраине Сан-Паулу сегодня, 9 августа, разбился пассажирский самолет. На его борту находилось 62 человека.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Я хотел бы, чтобы все встали, чтобы мы могли почтить память минутой молчания, потому что только что в городе Виньеду в Сан-Паулу разбился самолет с 58 пассажирами и 4 членами экипажа, и, похоже, все они погибли", - заявил он в видеообращении.

При этом на видео, которые обнародовали в соцсетях, видно, как самолет падает на землю, а люди, находившиеся поблизости, кричат от страха.

Также появились слухи о том, что при падении самолет мог зацепить несколько домов.

Согласно данным сайта Flightradar24, самолет Voepass вылетел из Каскавела и направлялся в Сан-Паулу.

"Пока нет никаких подтверждений того, как произошла авария, и какова ситуация с людьми на борту", - говорится в заявлении авиакомпании Voepass.