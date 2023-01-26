Пойманному на взятке мэру Рени Одесской области избрали меру пресечения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения городскому голове одного города в Одесской области, которого совместно с депутатом того же горсовета разоблачили по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По решению суда к указанному подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере 1,342 млн гривен. Также суд возложил ряд обязанностей на Плехова:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться из города проживания без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы;

воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу.

По данным следствия, депутат совета, одновременно занимающий должность главы постоянной комиссии, занимающейся, в частности, земельными вопросами, действуя по предварительному сговору с городским головой, получил часть неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов от гражданина за обеспечение передачи ему в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га. Общая сумма неправомерной выгоды, о предоставлении которой просили чиновники, составила 100 тыс. долларов.