ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Киевлянка оскандалилась фото со свастикой: за дело взялась полиция

Украина, Понедельник 11 августа 2025 15:41
UA EN RU
Киевлянка оскандалилась фото со свастикой: за дело взялась полиция Фото: полиция открыла дело из-за свастики в соцсети киевлянки (facebook.com kyivpatrol)
Автор: РБК-Украина

Киевлянка распространила на своей странице в соцсети фото со свастикой. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook столичной полиции.

Как отмечается, вчера, в ходе мониторинга в интернете правоохранители обнаружили публикацию 23-летней киевлянки. Девушка позировала на фото с нацистским флагом, фото выложила в соцсети.

Следователи Святошинского управления полиции внесли сведения об этом событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Сейчас правоохранители изъяли флаг как вещественное доказательство, девушке грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киевлянка оскандалилась фото со свастикой: за дело взялась полицияФото: киевлянка на природе держит флаг со свастикой (Facebook Нацполиция)

Недавно правоохранители задержали в Киеве двух мужчин, которые ходили в футболках со свастикой. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Также сообщалось о задержании киевлянина, который также опубликовал фото с флагом со свастикой. Мужчина демонстрировал запрещенные символы на Печерске.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев свастика
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН