Киевлянка оскандалилась фото со свастикой: за дело взялась полиция

Киевлянка распространила на своей странице в соцсети фото со свастикой. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook столичной полиции.

Как отмечается, вчера, в ходе мониторинга в интернете правоохранители обнаружили публикацию 23-летней киевлянки. Девушка позировала на фото с нацистским флагом, фото выложила в соцсети.

Следователи Святошинского управления полиции внесли сведения об этом событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Сейчас правоохранители изъяли флаг как вещественное доказательство, девушке грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: киевлянка на природе держит флаг со свастикой (Facebook Нацполиция)