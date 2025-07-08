В центре Киева двое иностранцев демонстрировали нацистскую символику: что им грозит

Полиция задержала двух иностранцев, которые в Печерском районе Киева демонстрировали нацистскую символику. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Во время мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили публикацию, на которой мужчина в футболке с нацистской символикой на улице демонстрирует флаг со свастикой. Полицейские установили личность нарушителя - им оказался 27-летний иностранец", - отметили в полиции.

Как выяснилось в дальнейшем, последний находился на улице вместе со своим 25-летним товарищем, гражданином другой страны, который также был одет в футболку с изображением запрещенного символа тоталитарного режима.

Во время обыска по их месту жительства в съемной квартире полицейские изъяли вещественные доказательства - одежду, флаг и нарукавный шеврон с элементами символики нацистского тоталитарного режима.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что предшествовало

Вчера, 7 июля, в социальных сетях распространилась фотография, на которой был изображен мужчина с флагом с нацистской символикой. Он был сфотографирован в центре Киева. Судя по комментариям, большинство пользователей соцсетей были возмущены увиденным, а некоторые обещали обратиться в полицию.

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