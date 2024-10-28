Сотрудников Голосеевского РТЦК, которые зарабатывали на уклонистах, арестовали, - ГБР

Что известно о деле

Напомним, на прошлой неделе правоохранители разоблачили коррупционную схему в Голосеевском районном ТЦК в Киеве. У участников схемы нашли 1,2 млн долларов наличными.

По данным следствия, схему незаконного уклонения от мобилизации организовали трое должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП и трое гражданских. Их задержали.

Работники ТЦК и председатель военно-врачебной комиссии этого же района создали преступную группу. Она оказывала "услуги" мужчинам, которые пытались избежать военной службы. Один из фигурантов - глава ВЛК, который уже имел подозрение за аналогичные действия, был отстранен от должности, но продолжил влиять на процессы.

Организовал группу гражданский, который подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их в ТЦК.

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