Співробітників Голосіївського РТЦК, які заробляли на ухилянтах, заарештували, - ДБР

Що відомо про справу

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці викрили корупційну схему у Голосіївському районну ТЦК у Києві. В учасників схеми знайшли 1,2 млн доларів готівкою.

За даними слідства, схему незаконного ухилення від мобілізації організували троє посадовців Голосіївського РТЦК та СП та троє цивільних. Їх затримали.

Працівники ТЦК та голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу. Вона надавала "послуги" чоловікам, які намагалися уникнути військової служби. Один з фігурантів - голова ВЛК, який вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси.

Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до ТЦК.

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