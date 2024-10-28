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Співробітників Голосіївського РТЦК, які заробляли на ухилянтах, заарештували, - ДБР

Фото: Державне бюро розслідувань (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Співробітників Голосіївського районного ТЦК, а також цивільних, які за гроші допомагали ухилянтам, взяли під варту з альтернативою внесення застави. Ще один учасник незаконної схеми перебуває під домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю із комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяну Сапьян в ефірі телемарафону.

"Троє самих співробітників ТЦК і троє цивільних отримали в суді різний запобіжний захід - від цілодобового домашнього арешту (один із підозрюваних) - до тримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тисяч гривень до 6 млн гривень", - розповіла Сапьян.

За її словами, наразі заставу ще ніхто не вніс, усі підозрювані перебувають під вартою.

Що відомо про справу

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці викрили корупційну схему у Голосіївському районну ТЦК у Києві. В учасників схеми знайшли 1,2 млн доларів готівкою.

За даними слідства, схему незаконного ухилення від мобілізації організували троє посадовців Голосіївського РТЦК та СП та троє цивільних. Їх затримали.

Працівники ТЦК та голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу. Вона надавала "послуги" чоловікам, які намагалися уникнути військової служби. Один з фігурантів - голова ВЛК, який вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси.

Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до ТЦК.

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