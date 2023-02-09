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Сотрудничал с ФСБ и наводил удары по Киеву. СБУ задержала работника "Укрзализныци"

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Чернигов, Четверг 09 февраля 2023 10:04
Сотрудничал с ФСБ и наводил удары по Киеву. СБУ задержала работника "Укрзализныци" Фото: СБУ задержала работника "Укрзализныци", который сотрудничал с ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности разоблачила и задержала сотрудника "Укрзализныци", который работал на ФСБ и корректировал ракетные удары по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как выяснили спецслужбы, российским агентов оказался действующий чиновник регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения.

В случае оккупации региона захватчики обещали предателю лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях.

Сотрудник УЗ находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, которого интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Также предатель пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве. В случае получения россияне планировали использовать их для ракетных ударов.

Работника "Укрзализныци" задержали в Чернигове. Во время обысков у него нашли смартфоны, с помощью которых он общался с врагом.

Фото: переписка сотрудника УЗ с представителе ФСБ (ssu.gov.ua)

Вражескому приспешнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Киева, который корректировал вражеские удары по столице из РСЗО "Град" и "Смерч".

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