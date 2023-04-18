Сотрудничала с оккупантами. Задержана дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки

СБУ задержала дочь гауляйтера Чернобаевки Юлию Турулеву. Она, как и отец, работала в оккупационной "администрации".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
"После захвата поселка фигурантка одной из первых поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации", - говорится в сообщении.
По протекции коллаборанта Турулева, его дочь назначили главой "отдела", где она занималась введением образовательных российских "стандартов" на территории захваченной общины.
Для этого заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях.
Установлено, что в конце июля прошлого года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией".
На нем участники одобрили так называемую "декларацию развития региона", которая фактически была планом интегрирования юга Украины в экономику РФ.
После освобождения правобережной части Херсонской области злоумышленница переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом "переселенки".
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество оккупационной администрации государства-агрессора). Коллаборантке грозит до 12 лет заключения.
Фото: СБУ задержала дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки (ssu.gov.ua)
Ранее мы писали о том, что СБУ разоблачила трех коллаборантов в Харьковской области.
Также напомним, СБУ сообщила о подозрении 5 коллаборантам Херсонской области, которые были чиновниками горсовета и псевдоректорами местных вузов.
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