Співпрацювала з окупантами. Затримано доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки

"Після захоплення селища фігурантка однією з перших підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

За протекції колаборанта Турульова, його доньку призначили очільницею "відділу", де вона займалася запровадженням освітніх російських "стандартів" на території захопленої громади.

Для цього змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях.

Встановлено, що наприкінці липня минулого року колаборантка була делегатом на прокремлівському форумі під назвою "Ми разом з Росією".

На ньому учасники схвалили так звану "декларацію розвитку регіону", яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку РФ.

Після визволення правобережної частини Херсонської області зловмисниця переїхала до Вінницької області, де переховувалася під виглядом "переселенки".



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора). Колаборантці загрожує до 12 років ув’язнення.

Фото: СБУ затримала доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки (ssu.gov.ua)