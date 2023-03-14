Поют гимн и не только. РФ под Геническом проводит усиленную русификацию в школах

Оккупанты в Геническом районе Херсонской области усиливают русификацию в местных школах и заставляют детей на перерывах петь гимн РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Россия не прекращает вести пропагандистскую работу с целью русификации гражданского населения на временно оккупированных территориях и дальнейшего насаждения своей идеологии и доверия к оккупационной "власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе Стрелковое Генического района Херсонской области оккупационная "администрация" РФ заставляет работников и учеников подконтрольных оккупантам заведений "образования" петь гимн России во время перерыва между занятиями, а также изучать вражескую конституцию во внерабочее время.

Осенью 2022 года во всех школах и колледжах РФ каждый понедельник введено обязательное внеклассное занятие "Разговоры о важном". Проводит такое занятие классный руководитель, получивший набор "патриотических" методик на разные темы. Детям запрещено слушать украинские онлайн занятия, угрожая родителям штрафами, в случае выявления таких фактов.