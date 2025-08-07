Список условий. Что надо сделать, чтобы вас забронировали на работе

Что должен сделать сотрудник для бронирования

Условия для бронирования, которые должны быть со стороны работника, четко определены законом, объясняет Михаил Лобунько.

Военнообязанный должен выполнить следующие требования:

находится на воинском учете;

находится в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием, критически важным учреждением;

уточнил персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 11 апреля 2024 г. № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета";

"Военнообязанный должен своевременно обновить свои учетные данные через ТЦК и СП, ЦНАП или приложение Резерв+ в соответствии с требованиями Закона №3633-IX от 18 мая 2024 года. Это включает личные данные, адрес, контактную информацию и т.д.", – объясняет Михаил Лобунько.

не находится в розыске.

Могут ли дать бронь сразу при приеме на работу?

Порой в объявлениях с вакансиями пишут, что бронирование предоставляется через три месяца после того, как человека примут на работу. Но, по словам специалиста ЮК "Приходько и Партнеры", законодательство Украины не устанавливает четкого минимального срока работы на предприятии для бронирования.

"Таким образом, бронирование возможно сразу после трудоустройства, если работник соответствует всем вышеупомянутым условиям и предприятие имеет право на бронирование на основании наличия статуса критичности", – отмечает собеседник.

Правила бронирования в 2025 году

В мае 2025 года в Украине обновили правила бронирования сотрудников компаний. Теперь есть возможность забронировать большее количество сотрудников.

Количество военнообязанных работников в компании теперь будут считать с учетом тех, кого официально мобилизовали после 18 мая 2024 года. Это дает предприятиям возможность увеличить число работников, которых они могут забронировать, в соответствии со своим процентом.

Ранее в расчет включали только тех, кто состоит на воинском учете и не мобилизован, теперь же добавляются и мобилизованные, при условии их официального трудоустройства.