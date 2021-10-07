ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

МОЗ затвердив список професій для обов'язкової вакцинації: хто у ньому

Новость на русском →
Київ, Четвер 07 жовтня 2021 17:31
МОЗ затвердив список професій для обов'язкової вакцинації: хто у ньому Фото: в Україні запровадили обов'язкову вакцинацію від COVID для низки професій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинування проти коронавірусу є обов’язковим. Наказ набирає чинності через місяць з моменту його публікації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з наказом від МОЗ, вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою для працівників:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

"Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг". - відзначив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Також міністр зауважив, що усі працівники перерахованих установ щоденно контактують з великою кількістю людей. Зокрема, більшість госпіталізованих хворих на коронавірус пацієнтів - невакциновані.

"Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", - пише пресслужба МОЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця