У список підприємств на велику приватизацію включили ще один завод

Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку об'єктів великої приватизації державної власності. Список доповнено державним підприємством "Уманський лікеро-горілчаний завод".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 2 грудня 2021 року № 1585-р.
Нагадаємо, у жовтні Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку об'єктів великої приватизації державної власності. Список доповнено "Заводом алюмінієвої фольги"(Запоріжжя).
Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін заклав у проект державного бюджету на 2022 рік доходи від приватизації у розмірі 8 млрд гривень. Це в 1,5 рази менше, ніж планується отримати в 2021 році.