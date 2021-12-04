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У список підприємств на велику приватизацію включили ще один завод

Автор: Олександр Білоус

Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку об'єктів великої приватизації державної власності. Список доповнено державним підприємством "Уманський лікеро-горілчаний завод".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 2 грудня 2021 року № 1585-р.

Нагадаємо, у жовтні Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку об'єктів великої приватизації державної власності. Список доповнено "Заводом алюмінієвої фольги"(Запоріжжя).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін заклав у проект державного бюджету на 2022 рік доходи від приватизації у розмірі 8 млрд гривень. Це в 1,5 рази менше, ніж планується отримати в 2021 році.

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Кабінет Міністрів України