Кабмін вніс зміни до переліку підприємств для великої приватизації
Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку об’єктів великої приватизації державної власності. Список доповнений "Заводом алюмінієвої фольги" (Запоріжжя).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 28 жовтня, яке транслювалося на Youtube.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, відповідно до статті 5 закону "Про приватизацію державного і комунального майна" до об’єктів великої приватизації належать об’єкти державної або комунальної власності, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належать державі, вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 мільйонів гривень.
Згідно з даними звіту про фінансовий стан державного підприємства "Завод алюмінієвої фольги" на 31.12.2020 вартість його активів становить 374 млн грн.
Фонд державного майна України є уповноваженим органом управління державного підприємства "Завод алюмінієвої фольги".