В список предприятий на большую приватизацию включили еще один завод

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень объектов большой приватизации государственной собственности. Список дополнен государственным предприятием "Уманский ликероводочный завод".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 2 декабря 2021 года № 1585-р.
Напомним, в октябре Кабинет министров Украины внес изменения в перечень объектов большой приватизации государственной собственности. Список дополнен "Заводом алюминиевой фольги" (Запорожье).
Как сообщало РБК-Украина, Кабмин заложил в проект государственного бюджета на 2022 год доходы от приватизации в размере 8 млрд гривен. Это в 1,5 раза меньше, чем планируется получить в 2021 году.