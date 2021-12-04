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В список предприятий на большую приватизацию включили еще один завод

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень объектов большой приватизации государственной собственности. Список дополнен государственным предприятием "Уманский ликероводочный завод".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 2 декабря 2021 года № 1585-р.

Напомним, в октябре Кабинет министров Украины внес изменения в перечень объектов большой приватизации государственной собственности. Список дополнен "Заводом алюминиевой фольги" (Запорожье).

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин заложил в проект государственного бюджета на 2022 год доходы от приватизации в размере 8 млрд гривен. Это в 1,5 раза меньше, чем планируется получить в 2021 году.

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Кабинет Министров Украины