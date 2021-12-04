ru ua
Сб, 04 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У список підприємств на велику приватизацію включили ще один завод

Новость на русском →
Україна, Субота 04 грудня 2021 12:28
У список підприємств на велику приватизацію включили ще один завод Фото: Кабмін вніс "Уманський лікеро-горілчаний завод" до переліку для великої приватизації (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку об'єктів великої приватизації державної власності. Список доповнено державним підприємством "Уманський лікеро-горілчаний завод".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 2 грудня 2021 року № 1585-р.

Нагадаємо, у жовтні Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку об'єктів великої приватизації державної власності. Список доповнено "Заводом алюмінієвої фольги"(Запоріжжя).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін заклав у проект державного бюджету на 2022 рік доходи від приватизації у розмірі 8 млрд гривень. Це в 1,5 рази менше, ніж планується отримати в 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
Шість обстрілів на Донбасі: бойовики застосували артилерію поблизу Станиці Луганської
Шість обстрілів на Донбасі: бойовики застосували артилерію поблизу Станиці Луганської
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього