СБУ встановила всіх колаборантів, які працюють в "МВД" окупантів в Херсонської області

Служба безпеки встановила всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами "главного управлєнія мвд Херсонской области".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Зокрема, під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

За матеріалами СБУ, вже повідомлено про підозру 26 представникам "обласного управлєнія мвд", які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонської області.

14 із них є колишніми працівниками Національної поліції. Підозра оголошена за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Ось деякі з фігурантів, які входять до так званого "керівного складу":