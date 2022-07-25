СБУ встановила всіх колаборантів, які працюють в "МВД" окупантів в Херсонської області
Служба безпеки встановила всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами "главного управлєнія мвд Херсонской области".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зокрема, під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.
За матеріалами СБУ, вже повідомлено про підозру 26 представникам "обласного управлєнія мвд", які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонської області.
14 із них є колишніми працівниками Національної поліції. Підозра оголошена за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Ось деякі з фігурантів, які входять до так званого "керівного складу":
- Бобришев В.М. - начальник управління кадрового забезпечення;
- Трубаєв М.В. - начальник управління карного розшуку;
- Гаркуша Г.О. - командир батальйону "Беркут";
- Савіна Н.В. - заступник начальника управління кадрового забезпечення - начальник відділу кадрів;
- Стусенко Є.Г. - заступник начальника слідчого управління - начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;
- Малиновський Р.О. - заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи;
- Горєлов К.В. - начальник Центру громадських зв’язків;
- Великосельський Є.В. - начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;
- Шершень М.В. - начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;
- Одинець С.С. - заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.
Як повідомлялось, Служба безпеки викрила декількох хакерів, які діяли проти України. Один з них викрадав та продавав бази даних українських банків.
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