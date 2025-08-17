Общей встречи не будет? Bild узнал, как Трамп будет принимать Зеленского и партнеров

По данным издания, президент США Дональд Трамп решил провести встречу с глазу на глаз с Зеленским, несмотря на то, что украинского лидера в Вашингтон сопровождают канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские политики.

Источники издания сообщают, что только после переговоров тет-а-тет между президентом Украины и США к ним присоединятся представители ЕС и НАТО.

В общем еще планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе.

Стоит заметить, что последний раз встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась конфликтом, после которого американский президент даже временно приостановил военную помощь Киеву.

Кроме Мерца и фон дер Ляйен, в составе делегации также будут: