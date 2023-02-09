Совместно со страной НАТО. "Укроборонпром" запустил производство 120-мм мин

Как сообщается, недавно был заключен контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих средств поражения, и уже скоро их получат украинские военные.

В концерне уточнили, что 120-мм мины производятся по современным технологиям. При этом производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств.

Отмечено также, что этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику.

В общей сложности 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии др 7-ми километров, а современными боеприпасами - более чем в 8 километров. Он является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях против российских захватчиков.