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Совместно со страной НАТО. "Укроборонпром" запустил производство 120-мм мин

Фото: "Укроборонпром" запустил производство 120-мм мин совместно со страной НАТО (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Государственный концерн "Укроборонпром" и одна из стран-членов НАТО начали совместно производить мины калибра 120 мм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".

Как сообщается, недавно был заключен контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих средств поражения, и уже скоро их получат украинские военные.

В концерне уточнили, что 120-мм мины производятся по современным технологиям. При этом производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств.

Отмечено также, что этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику.

В общей сложности 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии др 7-ми километров, а современными боеприпасами - более чем в 8 километров. Он является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях против российских захватчиков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что "Укроборонпром" достиг договоренностей с чешским производителем военной техники VOP CZ в сфере бронетехники.

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НАТОУкроборонпром