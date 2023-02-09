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Спільно з країною НАТО. "Укроборонпром" запустив виробництво 120-мм мін

Фото: "Укроборонпром" запустив виробництво 120-мм мін спільно з країною НАТО (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Державний концерн "Укроборонпром" та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром".

Як повідомляється, нещодавно було укладено контракт з Міністерством оборони України на постачання цих засобів ураження, тож, вже незабаром їх отримають українські військові.

У концерні уточнили, що , що 120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. При цьому виробничі потужності розосереджені, зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав.

Зазначено також, що цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.

Загалом 120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані др 7-ми кілометрів, а сучасними боєприпасами - у понад 8 кілометрів. Він є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що "Укроборонпром" досяг домовленостей з чеським виробником військової техніки VOP CZ у сфері бронетехніки.

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НАТОУкроборонпром