Совместная следственная группа продолжит расследование преступлений РФ в Украине еще на два года

"Семь национальных органов власти, участвующих в Совместной следственной группе по расследованию тяжких международных преступлений, совершенных в Украине (JIT), согласились продолжить работу группы на два года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генеральные прокуроры стран-участниц JIT договорились об этом на координационной встрече, которая состоялась в Киеве на полях конференции United for Justice. United for Heritage.

В ходе координационной встречи участники обсудили результаты работы JIT на данный момент и приоритеты на следующие два года.

"Совместная следственная группа является надежной основой для сотрудничества, которая дает ощутимые результаты и обеспечивает ответственность. Я высоко ценю усилия всех государств, вовлеченных в работу JIT. Мы остаемся преданными дальнейшей активизации наших усилий для обеспечения всесторонней ответственности за все преступления, совершенные Россией против Украины и украинцев, в том числе в рамках Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), - отметил генпрокурор Андрей Костин.

Совместная следственная группа

Совместную следственную группу создали Литва, Польша и Украина 25 марта 2022 при поддержке Евроюста.

30 мая 2022 года членами JIT стали Эстония, Латвия и Словакия, а 13 октября 2022 года - Румыния.

В марте 2023 года семь национальных органов, привлеченных к JIT, подписали Меморандум о взаимопонимании с Департаментом юстиции США.

Офис прокурора Международного уголовного суда является участником JIT с апреля 2022 года, Европол - с октября 2023 года.

База данных доказательств основных международных преступлений (CICED) и Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), организованный Евроюстом, также способствуют деятельности JIT.

В апреле 2023 года члены Совместной следственной группы по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT) в Вильнюсе подписали соглашение о расследовании не только военных преступлений, но и преступления геноцида.