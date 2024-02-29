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Спільна слідча група продовжить розслідування злочинів РФ в Україні ще на два роки

Фото: генпрокурори Спільної слідчої групи (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Тетяна Степанова

Роботу Спільної слідчої групи (JIT) з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні продовжили ще на два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора України.

"Сім національних органів влади, які беруть участь у Спільній слідчій групі щодо розслідування найтяжчих міжнародних злочинів, скоєних в Україні (JIT), погодилися продовжити роботу групи на два роки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається що генеральні прокурори країн-учасниць JIT домовилися про це на координаційній зустрічі, яка відбулася в Києві на полях конференції United for Justice. United for Heritage.

Під час координаційної зустрічі учасники обговорили результати роботи JIT на цей час та пріоритети на наступні два роки.

"Спільна слідча група є надійною основою для співпраці, яка дає відчутні результати та забезпечує відповідальність. Я високо ціную зусилля всіх держав, залучених до роботи JIT. Ми залишаємося відданими подальшій активізації наших зусиль для забезпечення всебічної відповідальності за всі злочини, скоєні Росією проти України та українців, у тому числі в рамках Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA)," - зазначив генпрокурор Андрій Костін.

Спільна слідча група

Спільну слідчу групу утворили Литва, Польща та Україна 25 березня 2022 року за підтримки Євроюсту.

30 травня 2022 року членами JIT стали Естонія, Латвія та Словаччина, а 13 жовтня 2022 року - Румунія.

У березні 2023 року сім національних органів залучених до JIT підписали Меморандум про взаєморозуміння з Департаментом юстиції США.

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду є учасником JIT з квітня 2022 року, Європол - з жовтня 2023 року.

База даних доказів щодо основних міжнародних злочинів (CICED) і Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), організований Євроюстом, також сприяють діяльності JIT.

У квітні 2023 року члени Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) у Вільнюсі підписали угоду щодо розслідування не тільки воєнних злочинів, але й злочину геноциду.

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