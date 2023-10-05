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Европол присоединился к группе по расследованию российских преступлений в Украине

Четверг 05 октября 2023 21:20
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Европол присоединился к группе по расследованию российских преступлений в Украине Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Агентство Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов стало участником совместной группы, которая расследует российские преступления в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Европол.

Совместная следственная группа была создана 25 марта 2022 года Литвой, Польшей и Украиной при поддержке Евроюста. 31 мая 2022 года членами JIT стали Эстония, Латвия и Словакия, а 13 октября 2022 года - Румыния.

3 марта 2023 года семь национальных органов JIT подписали Меморандум о взаимопонимании с Министерством юстиции США

Сегодня Европол присоединился к Евроюсту и Канцелярии прокурора Международного уголовного суда (МУС) как участники следственной группы.

Чем будет заниматься Европол

В соответствии со своим мандатом Европол будет оказывать аналитическую и судебно-медицинскую поддержку членам следственной группы.

Кроме того, Европол будет поддерживать сбор и анализ данных, законно полученных из открытых источников, таких как социальные сети, телевидение и радио, известных под общим названием "разведка с открытыми источниками" (OSINT).

Европол также предоставит свой опыт и знания в области военных преступлений, преступлений против человечности и других международных преступлений через проект анализа основных международных преступлений.

Военные преступления России

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Федеральная прокуратура Германии проводит расследование возможного военного преступления российских оккупантов, от которого пострадал немец, в Гостомеле Киевской области.

Западные прокуроры и правозащитники вместе с украинскими коллегами хотят задокументировать случаи, когда российские кафиры использовали голод как оружие войны. Досье на всех причастных планируется отправить в Международный уголовный суд.

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