Общение ТЦК и полиции с военнообязанными будут записывать на видео, - Выговский

По его словам, действующее законодательство четко предусматривает, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото и видеофиксацию процесса.

Он уточнил, что речь идет о процессе предъявления и проверки документов и фиксация является обязательной.

При этом глава Нацполиции пояснил, что любой гражданин может сообщить о случаях неправомерных действий по номерам 102 или 112 и на телефоны "горячих линий".

"Сразу будет реакция", - заверил Выговский.