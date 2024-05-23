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Общение ТЦК и полиции с военнообязанными будут записывать на видео, - Выговский

Архивное фото: глава Национальной полиции Украины Иван Выговский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Процесс оповещения военнообязанного полицейскими и представителями ТЦК и СП обязательно должен фиксироваться на видео.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, действующее законодательство четко предусматривает, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото и видеофиксацию процесса.

Он уточнил, что речь идет о процессе предъявления и проверки документов и фиксация является обязательной.

При этом глава Нацполиции пояснил, что любой гражданин может сообщить о случаях неправомерных действий по номерам 102 или 112 и на телефоны "горячих линий". 

"Сразу будет реакция", - заверил Выговский.

Что еще говорил глава Нацполиции

Выговский также заявлял, что полицейские совместно с представителями ТЦК занимаются уведомлением военнообязанных, но вручать повестки они не могут.

Также он сообщал, что полицейские могут проверять военно-учетные документы граждан и это необходимо для исполнения военнообязанными закона о мобилизации.

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Национальная полицияТЦКМобилизация в Украине