Общение ТЦК и полиции с военнообязанными будут записывать на видео, - Выговский

Процесс оповещения военнообязанного полицейскими и представителями ТЦК и СП обязательно должен фиксироваться на видео.
Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, действующее законодательство четко предусматривает, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото и видеофиксацию процесса.
Он уточнил, что речь идет о процессе предъявления и проверки документов и фиксация является обязательной.
При этом глава Нацполиции пояснил, что любой гражданин может сообщить о случаях неправомерных действий по номерам 102 или 112 и на телефоны "горячих линий".
"Сразу будет реакция", - заверил Выговский.
Выговский также заявлял, что полицейские совместно с представителями ТЦК занимаются уведомлением военнообязанных, но вручать повестки они не могут.
Также он сообщал, что полицейские могут проверять военно-учетные документы граждан и это необходимо для исполнения военнообязанными закона о мобилизации.
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