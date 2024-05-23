Спілкування ТЦК і поліції з військовозобов'язаними записуватимуть на відео, - Вигівський

За його словами, чинне законодавство чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото та відеофіксацію процесу.

Він уточнив, що йдеться про процес пред'явлення та перевірки документів і фіксація є обов'язковою.

При цьому глава Нацполіції пояснив, що будь-який громадянин може повідомити про випадки неправомірних дій за номерами 102 або 112 та на телефони "гарячих ліній".

"Відразу буде реакція", - запевнив Вигівський.