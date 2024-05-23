Могут ли полицейские раздавать повестки военнообязанным: ответ главы Нацполиции

Полицейские совместно с представителями ТЦК занимаются оповещением военнообязанных, но вручать повестки они не могут.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

Он пояснил, что полицейские как раньше занималась доставкой в ТЦК военнообязанных по обращению самих военкоматов, так и продолжат это делать, ведь такие обязанности уже закреплены в законе.

При этом Выговский сообщил, что участия в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП ранее не было среди полномочий полицейских, но теперь появились.

По его словам, непосредственно вручением повесток работники полиции не занимаются, потому что не имеют таких прав.

Проверка документов

Выговский сообщил, что проверять военно-учетные документы полицейские могут и это необходимо для выполнения военнообязанными законодательства об обороне и мобилизации. Он уточнил, что полицейские имеют право проверять документы у всех мужчин от 18 до 60 лет несмотря на основания.

Глава ведомства сообщил, что в таких случаях полиция работает по обращениям от ТЦК и СП, а в них содержится информация о личности. Речь идет о ФИО, дате рождения, адресе места жительства и номерах мобильных телефонов.

Информация по теме

В последнее время в Украине существенно изменилось законодательство в сфере мобилизации. Также правительство обновило порядок призыва на военную службу.

Речь идет о вручении повесток, проверке учетных документов, предоставлении отсрочки и прохождении медкомиссии. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.