Спикеру Палаты представителей Конгресса США грозит отставка

Соглашение Джонсона спровоцировало быструю негативную реакцию со стороны некоторых его коллег из Республиканской партии, которые призывают к существенно большему сокращению бюджета. Около десятка республиканцев в Палате представителей громко осудили соглашение по расходам, а консервативная фракция Свободы назвала соглашение "полным провалом".

Один из ярых критиков документа - республиканец из Техаса Чип Рой. Он намерен подать ходатайство об отставке Джонсона.

"Я оставляю этот вопрос на столе. Я не собираюсь говорить, что подам его завтра вечером. Я не говорю, что не подам его завтра. Я думаю, что спикер должен знать, что мы в ярости по этому поводу", - сказал он.

Отвечая на вопрос о вероятности отстранения Джонсона от должности, республиканец от штата Теннесси Тим Берчетт сказал журналистам, что "многие люди говорили об этом".

Республиканец от штата Индиана Виктория Спартц, заявила в интервью Newsweek, что "люди здесь и там" серьезно рассматривают вероятность отставки спикера.

"В конце концов, это зависит от нас, членов парламента, сможем ли мы "вытащить оружие". Дело даже не только в спикере. Мы должны выяснить это и быть сильными. В конце концов, Майк (Джонсон) должен показать, что он может победить. Он, безусловно, унаследовал сложную ситуацию, поэтому мы будем судить о результате", - сказала Спартц.

Она также заявила, что республиканцы должны усилить свою игру и заставить демократов вести переговоры касательно общих объемов расходов.

"Я думаю, что республиканцам действительно нужно стать серьезными и заставить демократов сесть за стол переговоров, потому что инфляция, увеличение расходов и налогов будут разрушительными для нашей страны", - отметила конгрессвумен.

В то же время республиканка из Южной Каролины Нэнси Мейс сообщила Newsweek, что не слышала от своих коллег предложения об отзыве спикера Джонсона. Но она сделала предостережение своим коллегам-республиканцам касательно этого соглашения.

"Мы смотрим на 50 трлн долларов долга в следующие 9 с половиной лет. Поэтому республиканцы будут так же виноваты, как и демократы, с рекордно высокими расходами, которые будут продолжать вредить нашей экономике и трудолюбивым семьям среднего класса", - сказала Мейс.

Новое соглашение лидеров Конгресса для предотвращения "Шатдауна"

В воскресенье, 7 января, спикер Майк Джонсон, лидер большинства демократов в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, объявили о заключении предварительного соглашения, которое устанавливает общий уровень расходов госбюджета США в 2024 году объемом почти 1,66 трлн долларов. Договоренность призвана предотвратить "шатдаун" (частичную приостановку работы правительства. - ред.) из-за задержки утверждения госбюджета на следующий год.

Джонсон отметил, что направил отдельное письмо коллегам по Конгрессу, в котором сообщил, что соглашение предусматривает сокращение расходов на 16 млрд долларов. По его словам, это "наиболее благоприятное бюджетное соглашение, которого республиканцы достигли за последнее десятилетие".

Однако действующего спикера Палаты представителей может постичь судьба предшественника Кевина Маккарти, которого 3 октября 2023 года отправили в отставку по схожей причине. Причиной стало возмущение некоторых консервативных членов Конгресса бюджетным соглашением спикера с руководством демократов.

В ноябре, после долгих споров, Сенат поддержал законопроект о временном двухэтапном финансировании правительства, чтобы избежать "шатдауна". В документе не предусмотрена помощь Украине и Израилю. Джо Байден подписал этот документ.

Подробнее об этом и о том, почему без соглашения по южной границе в США не могут одобрить не только госбюджет на 2024 год, а и многомиллиардную помощь нашей стране, - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.

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