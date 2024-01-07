ua en ru
Пн, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лидеры Конгресса США достигли соглашения, чтобы предотвратить "шатдаун"

США, Воскресенье 07 января 2024 23:40
UA EN RU
Лидеры Конгресса США достигли соглашения, чтобы предотвратить "шатдаун" Фото: в США лидеры Конгресса достигли соглашения для избежания "шатдауна" (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Лидеры Конгресса достигли соглашения по финансированию работы правительства США в 2024 году, чтобы предотвратить "шатдаун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Согласно договоренности, для финансирования федерального правительства в 2024 году предлагается выделить 1,66 триллиона долларов. На оборонные нужды предусмотрено 886,3 млрд, а 772,7 млрд на внутренние дискреционные расходы.

Отмечается, что соглашение, о котором совместно объявили лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, скорее всего, столкнется с безумной оппозицией со стороны ультраправых республиканцев в Палате, выступающих за резкое сокращение бюджета.

В воскресенье, 7 января, президент США Джо Байден заявил, что это соглашение приблизило страну на шаг к предотвращению ненужного прекращения работы правительства и защиты важных национальных приоритетов.

"Это отражает уровень финансирования, о котором я договорился с обеими сторонами", – сказал американский лидер после объявления соглашения.

Стоит отметить, что контролируемая республиканцами Палата представителей и Сенат, где большинство демократов еще должны договориться о том, как распределить эти средства.

Угроза "шатдауна"

Шатдаун – это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за отсутствия нового бюджета. В 2023 году США дважды удалось избежать этого.

Напомним, что в сентябре угроза приостановки работы правительства была связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на 2024 год из-за якобы "лишних" расходов. В частности, республиканцы выступали против дополнительной помощи Украине.

В ноябре после долгих споров США одобрили новый временный бюджет для правительства без помощи Украине и Израилю. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Сенат США Конгресс США
NEWS
Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия
Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта