Спикеры 23 парламентов обратились к Джонсону с открытым письмом: что известно

Главы 23 парламентов и глава Европарламента Роберта Метсола обратились с открытым письмом к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону о поддержке помощи Украине. Инициатор его стал глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо , опубликованное спикером Рады в Facebook.

Так, в этом открытом письме главы парламентов просят Джонсона внести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США принятый 13 февраля 2024 года Сенатом США законопроект HR 815 о международной помощи США, предусматривающий ассигнование в размере 60,06 млрд долларов для помощи Украине.

"В настоящее время законопроект передан в Палату представителей и, согласно правилам процедуры, Спикер Джонсон имеет полномочия по его внесению на рассмотрение Нижней Палатой американского Конгресса. Мы, спикеры парламентов, призвали спикера Джонсона содействовать принятию Конгрессом США исторического решения, которое обеспечит помощь США иностранным государствам и предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы", - говорится в письме.

Открытое письмо к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону (facebook.com/stefanchuk.official)

В документе отмечается, что страны, подписавшие письмо, настроены и дальше наращивать поддержку Украины и ее Сил обороны, видя в этом значительную инвестицию в нашу индивидуальную и коллективную безопасность.

"Ось зла должна быть побеждена и все должны должны быть привлечены к ответственности, что станет значительным предохранителем от дальнейших конфликтов и вернет нашим народам чувство управляемости и безопасности. Верим, что благодаря вашему личному лидерству Конгресс продемонстрирует историческое двухпартийное единство в поддержке коллективных усилий по поддержке Украины", - добавляют авторы.

Письмо остается открытым к подписанию и другими спикерами парламентов, желающими к нему присоединиться.

"Я очень рассчитываю, что наш голос и наш призыв услышат в Конгрессе США. Украине нужна помощь! Украине нужно оружие! Украина должна победить!" – добавил от себя Стефанчук.

Помощь США Украине

28 февраля Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что "своевременно" вынесет на голосование продление помощи Украине, а первым приоритетом назвал границу с Мексикой. Кроме того, президент США Джо Байден также обратился к Конгрессу из-за помощи Украине, призвав "сделать это", имея ввиду принятие законопроекта.

Напомним, Сенат США на голосовании 8 февраля заблокировал законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы. По результатам голосования в Сенате в ночь на 8 февраля, 49 законодателей выступили "за" принятие инициативы, и 50 были "против". В общей сложности нужно было 60 голосов, чтобы началась работа по законодательной инициативе.

Но уже 13 февраля Сенат США проголосовал за окончательное принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в 95,34 миллиарда долларов. Отметим, что это еще не финальное решение США. Поскольку далее законопроект должен пройти Палату представителей, спикер которой Майк Джонсон до этого уже раскритиковал документ.