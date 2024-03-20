Спикер Пентагона сделал новое заявление о задержках помощи Украине

"Конечно, задержки в получении Украиной того, что ей нужно, продолжают подвергать Украину на повышенный риск. Мы полностью осознаем ужасность ситуации, важность и срочность потребностей в боеприпасах и других возможностях. И поэтому, опять же, мы собираемся продолжать очень тесно сотрудничать с нашим Конгрессом. Риски растут каждый день", - отметил он.

По его словам, украинцы показали себя "невероятно мужественными, смелыми и инновационными бойцами", и они продолжают держать рубеж на большей части передовой линии, несмотря на то, что российские войска "добились определенных успехов".

"Но сейчас мы продолжаем видеть, как Украина держит позицию. Поэтому будем сосредоточены на поддержке Украины и на том, чтобы Россия не могла захватить больше территории. И тогда, надеюсь, в будущем мы увидим, что Украина вернет свою территорию", - констатировал Райдер.

Помощь Украине от США

Сенат США на голосовании 8 февраля заблокировал законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы. По результатам голосования в Сенате в ночь на 8 февраля, 49 законодателей выступили "за" принятие инициативы, и 50 были "против". В общей сложности нужно было 60 голосов, чтобы началась работа по законодательной инициативе.

Сейчас вопрос выделения 60 млрд евро для Украины стоит настолько остро, что по словам представительницы Пентагона Сабрины Сингх, в случае отсутствия помощи США, Украине придется выбрать, за какие населенные пункты ВСУ будут бороться с учетом имеющихся ресурсов. А посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что Украина сталкивается с "критической нехваткой" военной техники и эта поддержка "нужна еще вчера".

На данный момент помощь США зависит только от решения Конгресса. В то же время США ищут военную технику в странах Южной Америки для передачи ее Украине. При этом США готовят новый пакет военной помощи Украине размером в 400 млн долларов. Он может стать первым в 2024 году.