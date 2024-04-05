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Спикер Пентагона ответил о помощи США для ударов Украины по российским НПЗ

Пятница 05 апреля 2024 03:24
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Спикер Пентагона ответил о помощи США для ударов Украины по российским НПЗ Фото: спикер Пентагона Патрик Райдер (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Спикер Пентагона Патрик Райдер ответил, предоставляет ли США возможности для ударов Украины по российским НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Патрика Райдера.

Спикер заявил, что помощь США Украине предназначена только для защиты и возврата собственной территории. Для ударов по российским НПЗ, Вашингтон помощи не предоставляет.

"Помощь, которую мы оказываем Украине, предназначена для того, чтобы она могла защитить и вернуть свою суверенную территорию. Мы не предоставляем никакой помощи для использования вне этих пределов. Наше внимание сосредоточено на том, чтобы они могли защитить себя", - сказал Райдер.

Помощь США Украине

Конгресс США еще с минувшей осени не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине.

В этом году Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение. Против законопроекта выступал спикер Джонсон. Он заявлял, что хочет, чтобы в документе также находились жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.

Ранее мы сообщали, что по информации Politico, администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном по помощи Украине

Также мы писали, что Белый дом призвал Джонсона продвигать проект с помощью Украине, одобренный Сенатом.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский недавно в интервью The Washington Post заявил, что без американской помощи Украине придется отступать на фронте.

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