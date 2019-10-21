Спікер парламенту Великобританії заблокував голосування щодо Brexit

Спікер парламенту Великобританії Джон Беркоу не дозволив парламентарям ще раз голосувати за угоду про Brexit, чим суттєво збільшив шанси "жорсткого" виходу Британії з Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Пояснюючи своє рішення, Беркоу заявив, що угоду не можна ще раз виносити на голосування, оскільки це та ж сама пропозиція, яка була подана для розгляду в суботу, 19 жовтня.

Аргумент, що ситуація змінилася через листи про відтермінування Brexit, які прем'єр-міністр Борис Джонсон відправив в Брюссель на вихідних, спікер назвав непереконливим.

Нагадаємо, в суботу парламент Британыъ проголосував за те, щоб відкласти рішення по угоді щодо Brexit. Ратифікацію угоди відклали до тих пір, поки парламент не прийме законодавство, необхідне для її прийняття.

Пізніше прем'єр-міністр Борис Джонсон надіслав в Євросоюз два листи. У першому він попросив відстрочку Brexit, але не підписав його, а в другому назвав відстрочення виходу з ЄС помилкою. Як пояснили у Великобританії, перший лист було надіслано у зв'язку з вимогами законодавства.

Крім того, міністр Великобританії з питань виходу країни зі складу ЄС Стівен Барклі заявив, що залишається ризик того, що вихід Британії відбудеться 31 жовтня без угоди з ЄС.