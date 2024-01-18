Байден встретился с лидерами Конгресса и призвал утвердить помощь для Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду, 17 января, обсудил с представителями Конгресса предоставление финансовой и военной поддержки Украине. Глава Белого дома призвал конгрессменов оперативно одобрить помощь Украине и подчеркнул важность усиления защиты границы от нелегальных мигрантов из Мексики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Глава государства провел встречу с руководством Конгресса, а также председателями и ведущими членами комитетов по вопросам разведки, Вооруженных сил и ассигнований Палаты представителей и Сената, комитетов по иностранным делам Сената и по иностранным делам Палаты представителей.

В ходе встречи президент США подчеркнул важность утверждения Конгрессом финансовой помощи, что позволит усилить Вооруженные силы Украины необходимыми ресурсами, в частности средствами противовоздушной обороны и артиллерии, для защиты от грубого вторжения России.

"Байден также заявил, что дальнейшее бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, Альянса НАТО и остального свободного мира. Президент призвал Конгресс оперативно предоставить дополнительное финансирование на поддержку Украины и послать мощный сигнал о решимости США", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент подчеркнул важность быстрого решения проблемы нелегальной миграции на границе США с Мексикой. Байден доволен прогрессом продолжающихся в Сенате двухпартийных переговоров, подтвердил свою приверженность достижению соглашения о пограничной политике и необходимости задействования дополнительных ресурсов для решения кризиса на южной границе.

Глава Белого дома призвал Конгресс как можно быстрее принять свой законопроект о национальной безопасности.

Проблемы с одобрением финпомощи США для Украины

За последние несколько месяцев в Палате представителей и Сенате американского Конгресса разгорелась политическая война между демократами и республиканцами из-за законопроекта о предоставлении финансовой помощи Украине и другим союзникам.

Президент США Джо Байден 20 октября 2023 года подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы на Украину предлагалось выделить 61,3 млрд долларов, а на Израиль - 14,3 млрд долларов.

Однако 6 декабря республиканцы заблокировали начало дебатов по законопроекту в Сенате. Они потребовали, чтобы Белый дом внес в документ более радикальные предложения по защите южной границы США от нелегальных мигрантов из Мексики.

12 января в Белом доме заявили, что финпомощь Украине приостановлена до одобрения Конгрессом нового пакета финансирования.

Сенат согласовал двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границ и планирует рассмотреть его на следующей неделе.

Однако неизвестно утвердит ли документ Палата представителей из-за жесткой и принципиальной позиции спикера Майка Джонсона.

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