Конгресс США един в поддержке Украины: Джонсон гарантирует справедливый мир

Фото: спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Республиканцы и демократы остаются едиными в поддержке международных усилий для достижения справедливого и прочного мира в Украине. Важной остается поддержка Киева со стороны союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона во время видеоконференции Четвертого парламентского саммита международной Крымской платформы.

"Мы убеждены, что международные усилия, дипломатический диалог и совместные действия союзников помогут обеспечить справедливый и длительный мир для Украины", - отметил Джонсон.

Он также подчеркнул важность солидарности мирового сообщества и поддержки Украины на всех уровнях - политическом, безопасности и гуманитарном.

Участники саммита обсудили пути усиления санкционного давления на Россию, координацию международной помощи Украине и поддержку пострадавших от войны крымчан.

 

Международная Крымская платформа

Это дипломатическая инициатива, основанная Украиной в 2021 году, которая объединяет парламенты и правительства разных государств для консолидации международной поддержки Украины в борьбе за деоккупацию Крыма.

Четвертый Парламентский саммит собрал представителей более 40 государств и международных организаций, обсуждая политическую, правовую и гуманитарную поддержку Украины.

США, от которых на мероприятии выступил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, являются ключевым партнером Украины в вопросах безопасности и дипломатической поддержки, активно сотрудничая с европейскими союзниками для укрепления санкционного режима против РФ.

Мероприятие Крымской платформы проходит на фоне очередной активизаций американской стороны по урегулированию российско-украинской войны.

Напомним, что США предложили план мирного урегулирования войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.

Содержание этого документа американская делегация передала Киеву для ознакомления.

Уже вчера, 23 ноября в Женеве состоялся первый раунд переговоров по мирным инициативам. Президент Владимир Зеленский сообщил, что есть положительные сигналы - команда Дональда Трампа "нас услышала", а дипломатический процесс получил новый толчок.

Ожидается прибытие украинской делегации в Киев для обсуждения результатов американо-украинских переговоров.

