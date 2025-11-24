Конгресс США един в поддержке Украины: Джонсон гарантирует справедливый мир

Международная Крымская платформа

Это дипломатическая инициатива, основанная Украиной в 2021 году, которая объединяет парламенты и правительства разных государств для консолидации международной поддержки Украины в борьбе за деоккупацию Крыма.

Четвертый Парламентский саммит собрал представителей более 40 государств и международных организаций, обсуждая политическую, правовую и гуманитарную поддержку Украины.

США, от которых на мероприятии выступил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, являются ключевым партнером Украины в вопросах безопасности и дипломатической поддержки, активно сотрудничая с европейскими союзниками для укрепления санкционного режима против РФ.

Мероприятие Крымской платформы проходит на фоне очередной активизаций американской стороны по урегулированию российско-украинской войны.

Напомним, что США предложили план мирного урегулирования войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.

Содержание этого документа американская делегация передала Киеву для ознакомления.

Уже вчера, 23 ноября в Женеве состоялся первый раунд переговоров по мирным инициативам. Президент Владимир Зеленский сообщил, что есть положительные сигналы - команда Дональда Трампа "нас услышала", а дипломатический процесс получил новый толчок.

Ожидается прибытие украинской делегации в Киев для обсуждения результатов американо-украинских переговоров.