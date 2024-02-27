Спикер Палаты представителей США Джонсон заверил Зеленского в поддержке Украины
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что сделает "все возможное" для продления помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленскоuj СNN.
По словам украинского президента, когда он говорил с Джонсоном, тот сказал, что поддерживает Украину.
"Сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героичны наши люди, наши солдаты, мирные жители. И он сказал, что его молитвы с нами, и он сказал, что сделает это ", - отметил Зеленский.
Он сообщил, что обращался к президенту США Джо Байдену и Джонсону с просьбой поставить на паузу разногласия между демократами и республиканцами для достижения соглашения по Украине.
"Период выборов сложный. Да, я передал это послание. Я думаю, что Джонсон это услышал. И Байден тоже это услышал. Итак, это все. Что я могу сделать? Я не могу толкнуть спикера. Это его решение, но я думаю, он понимает все проблемы, которые перед нами стоят", – сказал Зеленский.
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Владимир Путин "выигрывает каждый день", поскольку Палата представителей США откладывает принятие нового пакета помощи для Украины.
Блокировка помощи от США
Напомним, 13 февраля Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. Более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.
Однако для вступления в силу этого законопроекта должна утвердить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против инициативы. Президент Джо Байден призвал Палату представителей утвердить законопроект.
Однако Палата представителей США объявила о перерыве до 28 февраля, задержав тем самым процесс оказания помощи для Украины.
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