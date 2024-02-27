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Встреча Байдена с лидерами Конгресса по Украине и шатдауну: появились первые детали

Вашингтон, Вторник 27 февраля 2024 21:05
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Встреча Байдена с лидерами Конгресса по Украине и шатдауну: появились первые детали Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден завершил встречу в Белом доме с лидерами Конгресса насчет помощи Украине и финансированию правительства, чтобы избежать шатдауна.

Об этом рассказали лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Избежание шатдауна

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер по итогам встречи рассказал, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон неоднозначно дал понять, что хочет избежать шатдауна (временного прекращения работы американского правительства из-за того, что бюджет не приняли в сроки).

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис после переговоров также отметил, что есть оптимизм в вопросе избежания шатдауна.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл отметил, что сохранение работы правительства было приоритетной темой переговоров с Байденом.

Помощь Украине

Также Шумер рассказал, что новое финансирование помощи Украине стало "напряженным" компонентом переговоров в Белом доме.

По словам лидера демократов в Сенате, спикера Джонсона призвали вынести на голосование законопроект с деньгами для нашей страны.

"Это в его (Джонсона - ред.) руках", - добавил Шумер.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 27 февраля, президент США Джо Байден собирал в Белом доме лидеров Конгресса. Главными темами переговоров должны были стать избежание шатдауна и помощь Украине.

До встречи президент Байден подчеркнул, что последствия бездействия Конгресса по вопросу помощи Украине стали ужасными.

Стоит заметить, что США уже несколько месяцев не могут выделить средства на помощь Украине. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить соответствующий законопроект на голосование.

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