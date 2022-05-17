ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Імовірність висадки ворожого десанту зберігається, - ОК "Південь"

Новость на русском →
Вівторок 17 травня 2022 06:37
Імовірність висадки ворожого десанту зберігається, - ОК "Південь" Фото: корабель ВМФ РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

У Чорному морі корабельне угруповання російських військ становить 11 суден, здатних здійснювати висадку десанту на наше узбережжя, а також здійснювати ракетні удари.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на зведення Оперативного командування "Південь".

За даними військових, до корабельного угруповання противника входять 4 ракетних кораблів і 7 десантних.

Ворожий флот продовжує блокувати судноплавство в акваторії Чорного моря, а також загрожує ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет.

Крім того, зберігається ймовірність висадки російського десанту на територію України, додали в ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що РФ в окупованому Севастополі в Криму ремонтує пошкоджений у Бердянську десантний корабель.

Нагадаємо, за словами начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, для планів Росії щодо можливої висадки тактичного морського десанту стратегічне значення має острів Зміїний в Чорному морі, який знаходиться за 40 кілометрів від південної берегової частини Одеської області.

Додамо, що в районі Зміїного нещодавно активізувалися бойові дії - противник робив спроби закріпитися на острові, зазнаючи при цьому значних втрат. Так, днями з'явилися супутникові кадри з видом на Зміїний з наслідками атак ЗСУ по силах РФ там.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне море ВМФ РФ Війна Росії проти України
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси