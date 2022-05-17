Імовірність висадки ворожого десанту зберігається, - ОК "Південь"
У Чорному морі корабельне угруповання російських військ становить 11 суден, здатних здійснювати висадку десанту на наше узбережжя, а також здійснювати ракетні удари.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на зведення Оперативного командування "Південь".
За даними військових, до корабельного угруповання противника входять 4 ракетних кораблів і 7 десантних.
Ворожий флот продовжує блокувати судноплавство в акваторії Чорного моря, а також загрожує ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет.
Крім того, зберігається ймовірність висадки російського десанту на територію України, додали в ОК "Південь".
Раніше повідомлялося, що РФ в окупованому Севастополі в Криму ремонтує пошкоджений у Бердянську десантний корабель.
Нагадаємо, за словами начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, для планів Росії щодо можливої висадки тактичного морського десанту стратегічне значення має острів Зміїний в Чорному морі, який знаходиться за 40 кілометрів від південної берегової частини Одеської області.
Додамо, що в районі Зміїного нещодавно активізувалися бойові дії - противник робив спроби закріпитися на острові, зазнаючи при цьому значних втрат. Так, днями з'явилися супутникові кадри з видом на Зміїний з наслідками атак ЗСУ по силах РФ там.
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