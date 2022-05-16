Російська ДРГ намагалася прорватися через кордон у Сумській області
Прикордонники зранку 16 травня зупинили російських диверсантів у Сумській області. Ворожі сили для прикриття ДРГ відкрили вогонь по прикордонній території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Зазначається, що російські окупанти вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Таким чином вони прикривали диверсійно-розвідувальну групу.
"Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону", - йдеться у повідомленні.
Також спробу прориву підтвердив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що інцидент стався близької 7:00 в Шосткинському районі.
Варто зазначити, що ворог постійно обстрілює прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.
Зокрема, вчора окупанти за допомогою авіації завдали ракетного удару по Сумській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.