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Російська ДРГ намагалася прорватися через кордон у Сумській області

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Сумська бласть, Понеділок 16 травня 2022 11:28
Російська ДРГ намагалася прорватися через кордон у Сумській області Фото: прикордонники зупили диверсантів у Сумській області (facebook com rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники зранку 16 травня зупинили російських диверсантів у Сумській області. Ворожі сили для прикриття ДРГ відкрили вогонь по прикордонній території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Зазначається, що російські окупанти вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Таким чином вони прикривали диверсійно-розвідувальну групу.

"Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Також спробу прориву підтвердив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що інцидент стався близької 7:00 в Шосткинському районі.

Варто зазначити, що ворог постійно обстрілює прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

Зокрема, вчора окупанти за допомогою авіації завдали ракетного удару по Сумській області.

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