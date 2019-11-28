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МЗС надіслало ноту ООН через візит "представників" Криму на Форум щодо меншин

Новини » Політика     28.11.2019 - 16:41
МЗС надіслало ноту ООН через візит "представників" Криму на Форум щодо меншин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Так звані "представники" Криму прибули на Форум з питань меншин при ООН

Україна висловила ноту ООН у зв'язку з участю так званих "представників" окупованого Криму на Форумі з питань меншин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Постійного представництва України в Женеві.

Як повідомляється, постійне представництво надіслало офіційну вербальну ноту в Управління верховного комісара ООН з прав людини, а також в Управління з правових питань штаб-квартири ООН.

"Україна, втім, зробила низку превентивних кроків для попередження секретаріату і керівництва форуму про нелегітимність можливої участі у ньому представників окупаційної влади Криму та їх поплічників. Зокрема, постпредство України в Женеві завчасно надіслало офіційну вербальну ноту з цього приводу Управлінню верховного комісара ООН з прав людини в Женеві та Управлінню з правових питань штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, а також продовжує проводити відповідну роз’яснювальну роботу із залученням міжнародних партнерів", - йдеться в заяві.

МЗС надіслало ноту ООН через візит &quot;представників&quot; Криму на Форум щодо меншин

Раніше колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін на своїй сторінці у Facebook заявив, що на Форум з питань меншин при ООН у складі російської делегації прибули так звані "представники" окупованого Криму.

Нагадаємо, на початку жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вперше офіційно прийняв російську делегацію з так званими "представниками" окупованого Криму. До складу російської делегації, яку приймав Ердоган у Стамбулі, увійшли так звані "депутати від Криму" Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.

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