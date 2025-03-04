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Спикер Джонсон: остановка помощи Украине от США - это временная пауза

Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Остановка поставок американского оружия в Украину является временной паузой. Украина и США должны заключить сделку о полезных ископаемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

"Это временная пауза и это перезагрузка", - отметил Джонсон, комментируя остановку помощи Украине от США. 

По словам спикера, он "воодушевлен" тем, что президент Украины Владимир Зеленский выразил желание заключить сделку с США о полезных ископаемых. 

"Он (Зеленский - ред.) должен прийти и исправить то, что произошло на прошлой неделе, эти шокирующие события в Овальном кабинете. И если он сделает это, я думаю, это беспроигрышный сценарий для всех участников", - добавил Джонсон. 

Он также заверил, что такое соглашение - "самое лучшее", которое можно было бы предложить. Оно "поможет украинскому народу". 

США остановили помощь Украине

Напомним, сегодня, 4 марта, США прекратили поставки военной помощи в Украину. Об этом написал ряд западных СМИ, также информацию подтвердил премьер Польши Дональд Туск.

Такое решение американские власти приняли после ссоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

На этом фоне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что Украина должна вернуться за стол переговоров и начать диалог с Трампом.

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