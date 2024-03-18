Спикер Джонсон ищет варианты, как обеспечить поддержку новой помощи Украине, - сенатор

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сейчас ищет варианты, как обеспечить принятие Конгрессом нового пакета американской помощи Украине. Возможным вариантом может быть предоставление помощи в виде беспроцентного кредита, а не в форме гранта, как это было ранее.

Об этом на брифинге в Киеве заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Я разговаривал с спикером (Джонсоном, - ред.) до того, как приехал сюда. Он пытается найти способ продвинуть помощь Украине. Я думаю, что идея кредита будет довольно популярной. Не только среди республиканцев, но и среди демократов", - сказал Грэм.

Также он многократно подчеркнул, что идея помощи в форме беспроцентного кредита пользуется поддержкой экс-президента Дональда Трампа.

"70% сенаторов-республиканцев понимают необходимость помогать Украине", - добавил сенатор

Сенатор высказал надежду, что соответствующий проект сможет пройти Палату представителей "в ближайшие дни, не недели".

"Я надеюсь, что мы найдем путь вперед в отношении пакета дополнительной помощи (Украине, - ред.) на этой неделе, как только примем наш собственный бюджет.", - отметил Грэм.

Во время брифинга сенатор постоянно подчеркивал, что он поддерживает оказание помощи Украине, но при этом акцентировал и на необходимости учесть интересы американских избирателей, а именно в вопросе укрепления границы с Мексикой и миграционного кризиса.

Помощь Украине от США

Напомним, в США уже несколько месяцев не могут выделить финансирование новой помощи Украине. Соответствующий законопроект "застрял" в Конгрессе.

Недавно Сенат США поддержал выделение на помощь Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов. Из них более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Для того, чтобы такой законопроект вступил в силу, необходимо, чтобы его поддержали в Палате представителей США.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить его на голосование. Он хочет, чтобы помощь Украине рассматривали в привязке к деньгам на защиту границ от мигрантов.

При этом республиканцы Палаты начали разрабатывать собственный законопроект о помощи Украине. Он предусматривает выделение части невоенной помощи в форме кредита.