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Спикер Джонсон против немедленных санкций для РФ из-за ультиматума Трампа

Вашингтон, Вторник 22 июля 2025 19:52
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Спикер Джонсон против немедленных санкций для РФ из-за ультиматума Трампа Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не хочет выносить на рассмотрение законопроект о санкциях против России, поскольку президент Дональд Трамп уже пригрозил Москве тарифами.

Как передает РБК-Украина, заявление Джонсона приводит Reuters.

Он рассказал, что обсудил с конгрессменами возможность принятия законопроекта о санкциях против России.

"Но я думаю, что Палата представителей и Сенат согласны с тем, что, учитывая установленный Белым домом 50-дневный срок, мы должны дать возможность главнокомандующему, администрации, министру обороны и Пентагону сделать то, что они собираются сделать, и посмотреть, как это сработает", - добавил Джонсон.

Также он призвал к прекращению войны России против Украины.

"Нам нужен мир там. Это продолжается слишком долго. Гибнет слишком много невинных людей. И мы совершенно не хотим дальнейшего участия США в этом", - добавил спикер Палаты представителей.

К слову, лидеры республиканцев в Сенате и Палате представителей ранее обещали, что без одобрения Трампа выносить на рассмотрение отдельный законопроект о санкциях против РФ не будут.

Законопроект Линдси Грэма

Напомним, сенатор Линдси Грэм ранее разработал законопроект о жестких санкциях против России.

Инициатива, в частности, предусматривает 500% вторичные тарифы против стран, которые продолжат покупать у России нефть, природный газ, уран и не только.

Законопроект так и не вынесли на голосование в Сенате, хоть его и поддержало большинство сенаторов.

В свою очередь президент Дональд Трамп выступил с собственной инициативой. Он пообещал ввести 100% тарифы против торговых партнеров России, если Кремль за 50 дней не завершит войну против Украины.

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