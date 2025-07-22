Спікер Джонсон проти негайних санкцій для РФ через ультиматум Трампа
Спікер Палати представників США Майк Джонсон не хоче виносити на розгляд законопроект про санкції проти Росії, оскільки президент Дональд Трамп вже пригрозив Москві тарифами.
Як передає РБК-Україна, заяву Джонсона наводить Reuters.
Він розповів, що обговорив із конгресменами можливість ухвалення законопроекту про санкції проти Росії.
"Але я думаю, що Палата представників і Сенат згодні з тим, що, з огляду на встановлений Білим домом 50-денний термін, ми повинні дати можливість головнокомандувачу, адміністрації, міністру оборони і Пентагону зробити те, що вони збираються зробити, і подивитися, як це спрацює", - додав Джонсон.
Також він закликав до припинення війни Росії проти України.
"Нам потрібен мир там. Це триває занадто довго. Гине занадто багато невинних людей. І ми абсолютно не хочемо подальшої участі США в цьому", - додав спікер Палати представників.
До слова, лідери республіканців у Сенаті та Палаті представників раніше обіцяли, що без схвалення Трампа виносити на розгляд окремий законопроєкт про санкції проти РФ не будуть.
Законопроект Ліндсі Грема
Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем раніше розробив законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії.
Ініціатива, зокрема, передбачає 500% вторинні тарифи проти країн, які продовжать купувати у Росії нафту, природний газ, уран і не тільки.
Законопроєкт так і не винесли на голосування в Сенаті, хоч його і підтримала більшість сенаторів.
Зі свого боку президент Дональд Трамп виступив із власною ініціативою. Він пообіцяв ввести 100% тарифи проти торгових партнерів Росії, якщо Кремль за 50 днів не завершить війну проти України.
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