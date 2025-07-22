Спікер Джонсон проти негайних санкцій для РФ через ультиматум Трампа

Спікер Палати представників США Майк Джонсон не хоче виносити на розгляд законопроект про санкції проти Росії, оскільки президент Дональд Трамп вже пригрозив Москві тарифами.

Він розповів, що обговорив із конгресменами можливість ухвалення законопроекту про санкції проти Росії.

"Але я думаю, що Палата представників і Сенат згодні з тим, що, з огляду на встановлений Білим домом 50-денний термін, ми повинні дати можливість головнокомандувачу, адміністрації, міністру оборони і Пентагону зробити те, що вони збираються зробити, і подивитися, як це спрацює", - додав Джонсон.

Також він закликав до припинення війни Росії проти України.

"Нам потрібен мир там. Це триває занадто довго. Гине занадто багато невинних людей. І ми абсолютно не хочемо подальшої участі США в цьому", - додав спікер Палати представників.

До слова, лідери республіканців у Сенаті та Палаті представників раніше обіцяли, що без схвалення Трампа виносити на розгляд окремий законопроєкт про санкції проти РФ не будуть.