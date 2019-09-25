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Джонсон заявив про необхідність нових парламентських виборів в Британії

Новини » Політика    25.09.2019 - 09:16
Джонсон заявив про необхідність нових парламентських виборів в Британії
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Таке рішення Джонсон прийняв після своєї поразки в Верховному суді

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про необхідність провести нові парламентські вибори. Про це повідомляє DW.

Таке рішення Джонсон прийняв після своєї поразки в Верховному суді, який визнав незаконним рішення уряду відправити британський парламент на примусові канікули.

Водночас лідер лейбористів Джеремі Корбін, виступаючи із заключною промовою на з'їзді партії в Брайтоні, категорично висловився проти проведення нових виборів доти, доки Британії 31 жовтня загрожує жорсткий Brexit.

Він ще раз закликав Джонсона подати у відставку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Великої Британії прийняв законопроект про відтермінування Brexit. Відповідний закон підписала королева Британії Єлизавета II.

Додамо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підготував план, завдяки якому будь-яка подальша відстрочка Brexit стане юридично неможливою. Радники прем'єра провели нараду, де виробили стратегію припинення спроб парламенту продовжити термін дії виходу Британії з Євросоюзу, на випадок, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем про нових умовах Brexit.

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