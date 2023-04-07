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Spiegel узнал о тайном предложении Porsche Путину

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Австрийский предприниматель и член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф предложил российскому диктатору Владимиру Путину помощь в восстановлении российского автопрома до конца января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

В письме к главе Кремля Вольф предложил возродить "легендарную российскую марку "Волга"", при этом австрийский предприниматель предложил задействовать заброшенные заводы Volkswagen в России.

Издание сообщает, что автомобили марки VW Skoda могут снова производиться в России уже во второй половине 2023 года. Однако автомобили должны быть "кардинально переработаны внешне", чтобы придать им "характерные черты" легендарных моделей "Волга" и "Победа". Это позволило бы "удовлетворить потребности российских потребителей в высококачественных и надежных автомобилях" и создать более 12 тысяч рабочих мест.

По данным издания, член набсовета Porsche также предложил самому взять на себя управление проектом в качестве владельца российской компании "ПромАвтоКонсалт". Промышленным партнером станет российский автопроизводитель ГАЗ, пострадавший от западных санкций.

В VW и Porsche заявили, что ничего не знали о письме Вольфа.

Ранее сообщалось, что Volkswagen начал поиск покупателей для своего российского завода.

Кроме того, шведская компания Volvo Group планирует полностью или частично продать свой бизнес в России.

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