Спецтрибунал не будет судить Путина заочно, пока он президент РФ, - Euronews

По словам европейских чиновников, судить заочно пока также не собираются премьер-министра России Михаила Мишустина и главу МИД Сергея Лаврова.

Как отмечают источники издания, судить этих чиновников можно будет только при их личном присутствии в зале суда. Однако это маловероятно, поскольку Россия не признает свое вторжение в Украину преступлением и не сотрудничает с западными странами.

Возможность заочного суда не исключают, но она может появиться только после того, как Путин покинет свой пост.

Правовая основа для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины заложена в проекте соглашения, которое готовится в рамках Совета Европы - правозащитной организации со штаб-квартирой в Страсбурге. Совет Европы не входит в состав ЕС, но представители Евросоюза активно участвуют в этом процессе.

По данным Euronews, техническая подготовка завершилась в конце марта во время встречи так называемой Основной группы в Страсбурге. В результате были наработаны три основных документа: соглашение между Украиной и Советом Европы, устав будущего трибунала, а также отдельное соглашение о его управлении.

Ожидается, что документы подпишут 9 мая в Киеве, в День Европы. Однако дата может измениться в зависимости от политического согласования.

Один из представителей ЕС сообщил, что ограничения на проведение заочного суда в будущем трибунале по преступлению агрессии против Украины стали результатом компромисса между странами-участницами. После длительных дискуссий это решение фактически утвердили, и менять его уже вряд ли будут.

После подписания соглашения со стороны Украины, документ должны вынести на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая объединяет представителей 46 стран-членов. Россию из этой организации исключили в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Для окончательного принятия соглашения нужно, чтобы его поддержали две трети депутатов ассамблеи - а это, по оценкам, почти гарантировано из-за широкой поддержки среди большинства стран.

Страны с пророссийской позицией, такие как Венгрия или Сербия, могут воздержаться или проголосовать против. В то же время индивидуального вето не предусмотрено.

К инициативе планируют присоединиться также демократические государства за пределами Европы - в частности, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония. Это, по словам представителей Совета Европы, усилит легитимность трибунала.

США пока не участвуют в процессе. Американская делегация отсутствовала на заседании основной группы в марте. Как отмечают источники, нынешний политический курс Вашингтона в связи со сменой администрации может повлиять на дальнейшее участие страны в процессе.