Общество Образование Деньги Изменения

"Спецтехноэкспорт" должен вернуть 36 млн за сорванный оборонный контракт: решение суда

Фото: суд обязал "Спецтехноэкспорт" возместить 36 млн грн оборонному агентству (freepik.com)
Автор: Юлия Бойко

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с госпредприятия "Спецтехноэкспорт" более 36 млн грн в пользу "Агентства оборонных закупок" МОУ из-за невыполнения контракта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление суда по делу №910/3106/25.

Суд удовлетворил иск госпредприятия Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" к дочернему предприятию "Укрспецэкспорта" - "Спецтехноэкспорт". Решением взыскано 36,2 млн грн, куда вошла предоплата за товар, пеня и проценты.

Речь идет о контракте с июля 2024 года на поставку более 4,8 тыс. единиц оборонной продукции для ВСУ. Заказчик перечислил исполнителю 35,8 млн грн аванса, но товар до конца января 2025 года так и не был поставлен. Действие контракта закончилось 31 января 2025.

В суде "Спецтехноэкспорт" объяснял срыв поставок проблемами с иностранным контрагентом - чешской компанией SH Commerce, которая отказалась от лицензии на торговлю военными материалами. Также ответчик пытался продлить контракт, предложив новое соглашение с турецкой Assan Group, но "Агентство оборонных закупок" не согласилось.

Судья Оксана Мандриченко отклонила доводы ответчика. В решении говорится, что компания не доказала отсутствие своей вины и должна вернуть полученные средства. Суд отклонил утверждение о форс-мажоре, ссылаясь на Гражданский кодекс Украины, где нарушение обязательств контрагентами не освобождает от ответственности.

Ходатайство "Спецтехноэкспорта" о привлечении Минобороны и чешской компании как третьих лиц также отклонили. Суд признал правомерными требования по пени и процентам за использование средств.

Ранее сообщалось, экс-директору предприятия ОПК дали 10 лет тюрьмы за хищение средств.

Также напомним, недавно ВАКС избрал меру пресечения для чиновника Министерства обороны, которого подозревают в получении неправомерной выгоды от застройщика. Чиновнику назначили залог и возложили ряд процессуальных обязанностей.

